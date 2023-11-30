الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شوقى علام لـ"الشاهد": دار الإفتاء مستقلة ولا يملى عليها أحد رأيًا

شوقي علَّام
شوقي علَّام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء مستقلة ولا يملي عليها أحد رأيًا أو قولًا أو ماذا ستفعل وذلك منذ تاريخ 34 مارس 2013 وحتى وقتنا الحالي يوجد استقلال تام، فأنت تفعل ما يمليه عليك صحيح الدين وما يمليه عليك الضمير العلمي والواقع.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المفتي مكون من 3 أشياء الأول فهمه وتلقيه العلم وتكوين العقل ويسبقها سنوات من العلم والدراسة، وإجراء الحوار بين المذاهب المتعددة من المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية وغيرها من المذاهب المطروحة وبعدها ينزل لأرض الواقع بأفكاره من واقع المجتمعات.

وأكد أنه يحتاج للعلوم الأخرى لايجاد العلاقة المفقودة بين علم الشرع والعلوم الأخرى ليصل لمرحلة الاكتمال ولذلك يتصل بعلم الاجتماع والطب وغيرها من العلوم.

وأوضح أن المفتي لن يعيش منفصلًا عن الواقع وإلا كانت الفتاوى مبتورة وإذا لم يفهم المفتي الواقع بكل أبعاده والآلات التي يرتبها الحكم الشرعي لهذا الواقع وهي عملية ذهنية معقدة.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

شوقي علام دار الافتاء مستقلة المذاهب المتعددة أرض الواقع

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