الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شوقى علام يكشف لـ"الشاهد".. كيف تصدت دار الإفتاء للجماعات المتطرفة؟

مفتي الجمهورية مع
مفتي الجمهورية مع د.محمد الباز فى برنامج الشاهد

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء وتصديها للجماعات المتطرفة هو وجه من أوجه تجديد الخطاب الديني، وتنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتجديد الخطاب الديني.

وأضاف مفتي الجمهورية، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تجديد الخطاب الديني يعني شقين، الأول الحفاظ على الثوابت، والثاني الانطلاق إلى الاجتهادات.

وأشار إلى أنه عندما تتعامل مع الواقع بأبعاده المختلفة وعندما درسناه وأردنا السير في التنفيذ وجدنا أفكارًا عملت على إيجاد ظلال كثيفة على الصورة الحضارية للإسلام، وبدأت تعمل شيئًا فشيئًا على أفكار ترسخت في العقلية المسلمة وغيرها وكان لابد من إزالة هذا التراب عن العقلية الإسلامية التي تعلمناها.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا في الحادية عشرة مساء على فضائية "إكسترا نيوز".

شوقي علام دار الافتاء للجماعات المتطرفة الخطاب الدينى الصورة الحضارية للإسلام

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