شوقى علام لـ"الشاهد": السيسى أول رئيس يهتم بالملف الدينى

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان أول رئيس يهتم بالملف الديني صراحة، مشيرًا إلى أنه كان يدار في دواليب من ناحية الموازنة والخطط التي دفعتها الدولة لكل مؤسسة.

وأضاف، "علام"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك آثار لدور المؤسسة الدينية وقرأه الرئيس ووجد ضرورة للمناداة بتجديد الخطاب الديني.

وأكد أنه على المستوى الرسمي الذي انطلق منه فقد اعتبر نفسه ومؤسسة دار الإفتاء مسئولين عن ضرورة العمل على تنفيذ هذا التكليف من قبل الدولة، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا التكليف يأتي من خلفيته الفقهية وكيف تثار مثل هذه التكليفات في شكل برامج وننطلق منها للهدف الذي تم وضعه لدار الافتاء المصرية والعمل على استقرار المجتمع ما أمكننا ذلك.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميُا في الحادية عشرة مساء على فضائية "إكسترا نيوز".