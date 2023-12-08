القسم الثاني "ب" .. أسمنت أسيوط يتعادل مع الألومنيوم وديروط يهزم قوص

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة القمة بين أسمنت أسيوط والألومنيوم التي أقيمت اليوم بملعب أسمنت أسيوط في الأسبوع السابع للمجموعة الأولى " 1 " في دوري القسم الثاني " ب " ليرتفع رصيد أسمنت أسيوط إلى 14 نقطة من سبع مباريات ويرتفع رصيد الألومنيوم إلى 13 نقطة من ست مباريات ..انتهى الشوط الأول بتقدم أسمنت أسيوط بهدف سجله فرانسيس وفي الشوط الثاني تعادل الألومنيوم في الدقيقة 89 عن طريق بنزيما .

وصعد فريق ديروط بقيادة علاء إبراهيم إلى قمة المجموعة بعد عودته بثلاث نقاط غالية بعد فوزه على قوص بهدفين نظيفين ليرتفع رصيد ديروط إلى 15 نقطة من سبع مباريات بينما بقي قوص في المركز الاخير بدون نقاط..انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني سجل ديروط هدفين .

وفاز كيما بقيادة عيد مرازيق على طهطا بهدف دون رد ليرتفع رصيد كيما إلى 14 نقطة من ست مباريات ويتوقف رصيد طهطا عند ست نقاط..انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل سلام فولارين هدف كيما والمباراة الوحيد .

وحقق فريق الأقصربقيادة محمد عويس انتصاره الثاني على التوالي وهزم ملوي بهدف دون رد سجله محمد أشرف درويش في الدقيقة 72 في المباراة التي أدارها الحكم حمادة سعد ليرتفع رصيد الأقصر إلى عشر نقاط ويتوقف رصيد ملوي عند نقطة واحدة .

وفاز كيما بقيادة عيد مرازيق على طهطا بهدف دون رد ليرتفع رصيد كيما إلى 14 نقطة من ست مباريات ويتوقف رصيد طهطا عند ست نقاط..انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل سلام فولارين هدف كيما والمباراة الوحيد .

وحقق فريق الأقصربقيادة محمد عويس انتصاره الثاني على التوالي وهزم ملوي بهدف دون رد سجله محمد أشرف درويش في الدقيقة 72 في المباراة التي أدارها الحكم حمادة سعد ليرتفع رصيد الأقصر إلى عشر نقاط ويتوقف رصيد ملوي عند نقطة واحدة .