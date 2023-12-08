رئيس مركز الداخلة يتفقد عدد من لجان الانتخابات الرئاسية للتأكد من جاهزيتها

تفقد اللواء ياسر كمال رئيس مركز الداخلة، اليوم، عدد من اللجان الانتخابية بمركز الدخله للتاكد من جهازيتها لاستقبال الناخبين والناخبات في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستتم اجرائها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وشملت رئيس المركز تفقد اللجان الانتخابية واستراحات القائمين على العملية الانتخابية بقرى الشيخ مفتاح وأسمنت والمعصرة والشيخ والي، يرافقه السيد حامد محمد عبد الله نائب اول مركز الدخله وصابر مبارز نائب ثاني مركز الداخلة.



وتابع رئيس المركز توفير كافه الخدمات اللوجستيه من مولدات الكهرباء والاتصالات ومقاعد الانتظار والمظلات ومبردات المياه والمراوح والأثاث وغيرها داخل وخارج المقر الانتخابية وتجهيز القاعات لصناديق الاقتراع بشكل جمالي وحضاري وتوفير مقاعد متحركة لذوي الهمم وكبار السن امام اللجان لتحقيق الجاهزية الكاملة للخروج بالشكل المشرف الذي يليق بمصرنا الحبيبة.

ووجه رئيس المركز بانهاء كافه الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باللجان الانتخابية لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر لتخرج العملية الانتخابية بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.