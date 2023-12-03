محافظ الوادى الجديد يتابع جاهزية كل القطاعات للانتخابات الرئاسية 2024

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادات وجاهزية المحافظة للانتخابات الرئاسية 2024، المقرر انعقادها خلال الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر الجاري، وذلك بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز.

تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري وتحقيق نسب مشاركة متقدمة على مستوى الجمهورية، تعكس مدى وعي وإيجابية أهالي المحافظة، مشيرًا إلى جاهزية كافة المقار الانتخابية وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية داخل وخارج اللجان، تيسيرًا على الناخبين وأعضاء اللجان.

وكذلك توفير وسائل انتقال لنقل الناخبين بالمناطق والقرى النائية لمقار اللجان. ومتابعة أداء غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة؛ لتلقي أي شكاوى أو بلاغات والتعامل الفوري معها.

رفع كفاءة محيط اللجان ورفع أى مخلفات أو تعديات

وأكد "الزملوط" توجيه مسئولي الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة المرافق، بالبدء فورًا في أعمال رفع كفاءة محيط اللجان ورفع أي مخلفات أو تعديات والسيارات المتهالكة، ومنع الإشغالات، وتوفير كل الخدمات المتعلقة باستقبال الناخبين بكل لجنة، وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وسرعة مراجعة المقار الانتخابية واللجان وملحقاتها للتأكد من جاهزيتها وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة بأي منها.

ووجّه المحافظ بتأمين محيط مقار اللجان الانتخابية، وجاهزية كافة المرافق والقطاعات المعنية لضمان سلامة الناخبين والعملية الانتخابية، والتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإتمام عملية الانتخاب دون عوائق.

توفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية بجانب المقرات

وتوجيه مسئولى الأحياء والمراكز والمدن بتوفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية، وتجهيز شوادر الانتظار بالمقاعد والمظلات، وإعداد مخطط من قبل الإدارة العامة للمرور لتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان والمتابعة الميدانية، وتوفير حافلات لنقل المواطنين بالقرى والمناطق النائية لمقارّ اللجان الانتخابية وصرف حافز لأفضل قرية في نسبة المشاركة عقب انتهاء فترة الانتخابات في شكل خدمات للقرية.

ودعا محافظ الوادي الجديد، أبناء المحافظة لضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري، مؤكدًا أن الوادي الجديد دائما تأتي في مقدمة المحافظات المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.