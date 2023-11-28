"الوادى الجديد" تتجهّز لاستقبال 188570 ناخبًا فى الاستحقاق الرئاسى

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، جاهزية المحافظة لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر المقبل.

ووقال الزملوط إن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الوادي الجديد 188 ألفا و570 ناخبا تقريبا، وتضم المحافظة 5 لجان عامة، و82 لجنة فرعية.

ودعا محافظ الوادي الجديد، أبناء المحافظة لضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدي وعي الشعب المصري، مؤكدًا أن الوادي الجديد دائما تأتي في مقدمة المحافظات المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وأكد محافظ الوادي الجديد أن هناك متابعات ومرور علي اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة بإشراف المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد ابراهيم بركة السكرتير المساعد بمرافقة رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

ووجه الزملوط بتأمين محيط مقار اللجان الانتخابية، وجاهزية كافة المرافق والقطاعات المعنية لضمان سلامة الناخبين والعملية الانتخابية والتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لاتمام عملية الانتخاب دون عوائق، وتوفير حافلات لنقل المواطنين بالقرى والمناطق النائية لمقارّ اللجان الانتخابية وصرف حافز لأفضل قرية في نسبة المُشاركة عقب انتهاء فترة الانتخابات في شكل خدمات للقرية.

وأشار الزملوط إلى تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مركز، بالإضافة لغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، ووجه الشكر للمسئولين على الجهد المبذول، آملًا في بذل المزيد خلال هذه المرحلة، ومهيبًا بالمواطنين التحلي بالمسئولية الوطنية والمشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية.