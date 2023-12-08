تستقبل 3 آلاف ناخب.. محافظ أسوان يتفقد جاهزية اللجان الانتخابية بقروى أبوسمبل

واصل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولاته الميدانية بالمراكز والمدن لمتابعة جاهزية اللجان الانتخابية للاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 بداية من يوم الأحد القادم، ولمدة 3 أيام.

تفاصيل جولة محافظ أسوان

وتفقد المحافظ اللجان والاستراحات داخل مدرسة أبوسمبل الابتدائية بقروى أبوسمبل بمركز نصر النوبة، التي سوف تستقبل 3110 ناخبين وناخبات من ضمن 5 لجان أخرى على مستوى النوبة تستقبل 10 آلاف و658 ناخبا وناخبة.

وقد رافق محافظ أسوان في جولته التفقدية النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، واللواء ياسر عبدالشافي السكرتير العام المساعد، وصابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة.

وشدد اللواء أشرف عطية على توفير كافة الإمكانات والاحتياجات والدعم اللوجستى على مستوى اللجان الانتخابية بمركز نصر النوبة 44 لجنة تستقبل 79 ألفا و459 ناخبا وناخبة.

ولفت إلى أهمية المشاركة المجتمعية لحث وتشجيع الشباب للنزول لصناديق الاقتراع واستثمار الحق الدستوري لهم من خلال التعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب والمجتمع المدني والنقابات، وغيرها من قوى المجتمع الأسواني الفاعلة.

جولة محافظ أسوان