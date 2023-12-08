الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس القبائل والعائلات المصرية: شمال سيناء جاهزة للانتخابات الرئاسية 2024

المهندس محمد سلامة
المهندس محمد سلامة عيادة عضو المكتب الفني بمجلس القبائل

أكد المهندس محمد سلامة عيادة، عضو المكتب الفني بمجلس القبائل والعائلات المصريه ومنسق تحالف شباب من أجل مصر، أن محافظة شمال سيناء استعدت رسميًا وشعبيًا للانتخابات الرئاسية، والمقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وتابع: “شمال سيناء ستكون مفاجأة الانتخابات واعلي المحافظات تصويتا وهو ما لمسته من الأهالي خلال الايام الماضية وإصرارهم على تحويل أيام الانتخابات الثلاثة لعرس في حب مصر”.

txt

الوطنية للانتخابات: الانتخابات الرئاسية ستُجرى فى ظل ضمانات وتيسيرات للناخبين

txt

المستقلين الجدد: الانتخابات الرئاسية تجرى فى ظروف سياسية صعبة بالمنطقة

محافظ شمال سيناء
وأشاد “عيادة” بجهود اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وقياداته ورجاله المخلصين وعلى رأسهم أسامة أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، لمجهودهم الكبير خلال الأيام الماضية للاستعداد للانتخابات الرئاسية، حيث تضم مقرات الانتخابات بشمال سيناء 8 مراكز انتخابية على مستوى المحافظة و11 دائرة انتخابية و35 مقرًا انتخابيًا.

توفير كراسٍ متحركة أمام اللجان لذوى الاحتياجات الخاصة

واضاف أنه تم تجهيز وإعداد اللجان الانتخابية والتنسيق بين مختلف الجهات لخروج المشهد الانتخابى بصورة مشرفة، مع توفير أماكن الاقامة والمبيت للقائمين على العملية الانتخابية من تجهيز الإنارة وتوفير مولدات احتياطية ومياه ومستلزمات الاقامة والمبيت وإقامة مظلات أمام المقار واللجان الانتخابية وتوفير مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إلى جانب توفير كراسٍى متحركة أمام اللجان لذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونشر سيارات الإسعاف أمام المقرات واللجان الانتخابية.

وطالب “عيادة” المصريون بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024،  بالتصويت والأدلاء بأصواتهم ودعوة كافة أفراد المجتمع إلى التعبير عن أرائهم من أجل استكمال مسيرة العمل وحفاظا على استقرار الوطن. 

بمجلس القبائل والعائلات المصريه تحالف شباب من اجل مصر محافظة شمال سيناء للانتخابات الرئاسية ديسمبر الجاري

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد الجزائرى.. مفاجأة فى الهجوم

“القاهرة الإخبارية”: تأجيل تصويت مجلس الأمن على وقف إطلاق النار بغزة لساعات

أعراض وأسباب التبول أكثر من مرتين ليلًا في فصل الشتاء

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يغرم المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

حاولوا تحريره فسقطوا قتلى.. كواليس معركة الفجر بين القسام وجنود الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

منى رجب

المرأة المصرية.. وانتخابات الرئيس

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت