مجلس القبائل والعائلات المصرية: شمال سيناء جاهزة للانتخابات الرئاسية 2024

أكد المهندس محمد سلامة عيادة، عضو المكتب الفني بمجلس القبائل والعائلات المصريه ومنسق تحالف شباب من أجل مصر، أن محافظة شمال سيناء استعدت رسميًا وشعبيًا للانتخابات الرئاسية، والمقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وتابع: “شمال سيناء ستكون مفاجأة الانتخابات واعلي المحافظات تصويتا وهو ما لمسته من الأهالي خلال الايام الماضية وإصرارهم على تحويل أيام الانتخابات الثلاثة لعرس في حب مصر”.

محافظ شمال سيناء

وأشاد “عيادة” بجهود اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وقياداته ورجاله المخلصين وعلى رأسهم أسامة أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، لمجهودهم الكبير خلال الأيام الماضية للاستعداد للانتخابات الرئاسية، حيث تضم مقرات الانتخابات بشمال سيناء 8 مراكز انتخابية على مستوى المحافظة و11 دائرة انتخابية و35 مقرًا انتخابيًا.

توفير كراسٍ متحركة أمام اللجان لذوى الاحتياجات الخاصة

واضاف أنه تم تجهيز وإعداد اللجان الانتخابية والتنسيق بين مختلف الجهات لخروج المشهد الانتخابى بصورة مشرفة، مع توفير أماكن الاقامة والمبيت للقائمين على العملية الانتخابية من تجهيز الإنارة وتوفير مولدات احتياطية ومياه ومستلزمات الاقامة والمبيت وإقامة مظلات أمام المقار واللجان الانتخابية وتوفير مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إلى جانب توفير كراسٍى متحركة أمام اللجان لذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونشر سيارات الإسعاف أمام المقرات واللجان الانتخابية.

وطالب “عيادة” المصريون بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، بالتصويت والأدلاء بأصواتهم ودعوة كافة أفراد المجتمع إلى التعبير عن أرائهم من أجل استكمال مسيرة العمل وحفاظا على استقرار الوطن.