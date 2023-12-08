الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية (إنفوجراف)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المسشتار حازم بدوي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية 2024.

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ووضعت الوطنية للانتخابات بعض الخطوات لكي يتمكن الناخب من خلالها الاستعلام عن لجنتة الانتخابية تتمثل في التالي: 

• أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات العديد من الخدمات الهامة للمواطنين للتسهيل عليهم في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية.

• أتاحت الهيئة الوطنية للمواطنين الاستعلام عن لجان الاقتراع الخاصة بكل مواطن.

 

• يقوم المواطن بالدخول لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات  (www.elections.eg).

 

• الضغط علي أيقونة الاستعلام عن الموقف الانتخابي.

 

• اختيار إدخال الرقم القومي.

 

• الضغط علي استعلام.

 

• ظهور عنوان اللجنة الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات موقعها الإلكتروني الرسمي قاعدة البيانات الانتخابات الرئاسية بمراكز الاقتراع

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