رئيس حزب "إرادة جيل": على كل ناخب الإدلاء بصوته والمشاركة فى اتخاذ القرار

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب "إرادة جيل"، إن الانتخابات الرئاسية الحالية تؤكد أن الأحزاب لها دور مهم في العملية السياسية في مصر.

وأضاف رئيس حزب "إرادة جيل" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن المصريين، بالخارج قدّموا دورًا مميزًا يستحقون عليه شهادة تقدير، و"رأينا الإقبال الكثيف على التصويت بالخارج وممارسة حقهم الدستوري".

وأكد "مطر"، أن صوت أي ناخب هو حق دستوري لكل مواطن؛ لأنه شريك في هذا الوطن، مشيرًا إلى أن حزب "إرادة جيل" هو أحد أعضاء تحالف الأحزاب المصري، الذي يضم 42 حزبًا، و"كلنا نناشد الناخب بضرورة الإدلاء بصوته؛ لأنه مهم جدًا".

ووجَّه رسالة للناخب المصري في الداخل: "يجب أن تدلي بصوتك بحرية تامة، وتشارك في اتخاذ القرار المهم باختيار رئيس دولتك؛ من أجل تحقيق آمالك وطموحاتك".

كما وجَّه رئيس حزب "إرادة جيل" التحية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على التنسيق المميز في العملية الانتخابية، متابعًا: "الناخب بكل سهولة يستطيع معرفة مكان لجنته الانتخابية ويصل إليها بكل سهولة".