حماة الوطن: السيسى حافظ على تراب الوطن وأمن وسلامة المنطقة

أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية - الليبية، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل وتستمر حتى يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن قادة ونواب وأعضاء وأمناء الحزب على مستوى الجمهورية يؤيدون ويقفون خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والإنجازات ومواصلة النجاحات التي تحققت على أرض مصر الحبيبة خلال السنوات العشر من قيادة السيسي للبلاد.

الرئيس السيسى تحمل مسئولية كبيرة

وقال النائب أحمد العوضي، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقده حزب حماة الوطن، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، إن الرئيس السيسي تحمل مسئولية كبيرة في فترة عصيبة شهدتها الدولة المصرية كانت هي الأصعب في تاريخها وأثبت للمصريين جميعا والعالم أجمع إنه حقاً رئيسا وقائدا وطنيا مخلصا لشعبه محافظاً علي تراب وطنه وأمن وسلامة المنطقة بالكامل، لذا هو الأجدر والأحق لرئاسة البلاد لفترة جديدة.

حضر المؤتمر الجماهيري، النائبة ميرال الهريدي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمينة التعليم بالحزب، والمهندس أحمد رعب أمين الحزب محافظة الدقهلية، وبمشاركة عدد من الكوادر الحزبية والتنظيمية بأمانتي المركزية والدقهلية.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تمكن بكل جدارة من الحفاظ على الأمن القومي المصري في ظل الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة، فضلا عن تحقيق العديد من المشروعات التي تعد إنجازات لا مثيل لها، مثل مشروع قناة السويس والتوسعات الزراعية التي جعلت مصر في مكانة متقدمة، وكذلك المبادرات الوطنية التي تبناها مثل ١٠٠ مليون صحة وحياة كريمة التي طالت كل ربوع الجمهورية، بالإضافة الي إعادة مكانة مصر خارجياً وأصبح للدوله المصرية وزن عالميا وإقليميا ودولياً، لذا ندعم ونؤيد الرئيس السيسي، لاستكمال البناء ومسيرة الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة من أجل مستقبل أفضل لمصر وللمصريين .