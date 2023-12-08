508 مراكز انتخابية جاهزة لاستقبال 3.6 مليون ناخب فى المنيا

أعلنت محافظة المنيا جاهزية 508 مقار انتخابية بإجمالي 585 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين و689 ألفا و5 ناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024، مع تقديم الدعم اللوجستي، داعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع لما لها من دور إيجابي في مسيرة الوطن نحو التنمية.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إلغاء كافة الإجازات والراحات ورفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة، مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمي فقط يُسهم في إتمام العملية الانتخابية واخراجها بشكل متحضر.

كما أكد المحافظ أن الوحدات المحلية أنهت كل الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات الرئاسة، موجهًا بتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة وكذلك إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول. كما كلف، رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة أمام مراكز واللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كافٍ من المقاعد بكافة المراكز الانتخابية لاحتواء المواطنين كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين بما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم.

الانتهاء من تجهيز وإعداد المقار الانتخابية

من جهته، أكد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، أنه تم الانتهاء من تجهيز وإعداد المقار الانتخابية والبالغ عددها 58 مركزا انتخابيا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة، مع تقديم الدعم اللوجستي، داعيًا المواطنين بالمشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع لما لها من دور إيجابي في مسيرة الوطن نحو التنمية.

وتابع المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاى شمال المحافظة، كافة التجهيزات بلجان المقار الانتخابية لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة، تحت إشراف نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء وجميع الإدارات المعنية بمركز مطاي.

وقام عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة دير مواس جنوب المحافظة، بمتابعة جهود رؤساء القرى في المرور اليومي والدوري على مقار اللجان الانتخابية والبالغ عددها 37 مقرا انتخابيا بالمدينة والمركز، لتمهيد وتسوية الطرق المؤدية الى مقرات اللجان ورفع الاشغالات من حولها والتأكد من مستوى النظافة داخل وخارج المقرات، وجاهزية الإنارة العامة خارج اللجان والطرق المؤدية إليها، حيث أكد استعداد مركز ومدينة ديرمواس التام لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بديرمواس، كما أكد سيادته انتهاء كل التجهيزات اللازمة بالمقرات الانتخابية، وكذلك إتمام تسوية وتمهيد الطرق المؤدية إلى المقرات الانتخابية.

وأوضح تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، أن المراكز الانتخابية بالمركز جاهزة لاستقبال الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية مؤكدا تفعيل غرفة العمليات والمرور علي كل اللجان أولا بأول وتكثيف أعمال النظافة وصيانة الكهرباء داخل اللجان وحول المقرات الانتخابية.

وأكد اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، على الاستعداد الأمثل للانتخابات الرئاسية بالمتابعة المستمرة والمرور على المقرات الانتخابية للتأكد من جاهزيتها، وتواصل غرف العمليات على مدار اليوم مع رفع كفاءة الإنارة داخل وخارج اللجان، ووجه بشن حملات لرفع كافة الإشغالات من الطرق تيسيرًا للمواطنين.

جاهزية المقرات الأنتخابية للأنتخابات الرئاسية بمراكز المنيا

جاهزية المقرات الأنتخابية للأنتخابات الرئاسية بمراكز المنيا

جاهزية المقرات الأنتخابية للأنتخابات الرئاسية بمراكز المنيا