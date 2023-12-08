أوقاف الإسكندرية تفتتح "مسجد الإخلاص" بمنطقة باب الأحرار

افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجد الإخلاص بمنطقة باب الأحرار التابعة لإدارة أوقاف محرم بك، وألقى خطبة الافتتاح الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة.

جاء ذلك بحضور، النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، والنائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، وعزة سعد، رئيس رئيس حي وسط الإسكندرية، ولفيف من أئمة الأوقاف.

في سياق متصل، وجه الشيخ سلامة عبدالرازق، بإطلاق قافلة دعوية داخلية لتأدية خطبة الجمعة بمساجد إدارة محرم بك في إطار تنشيط العمل الدعوي، حيث شارك بها عدد من أئمة أوقاف ادارة محرم بك، وتأتي هذه القوافل الدعوية في إطار سعي المديرية لتنشيط العمل الدعوي ونشر الفكر الوسطي المستنير.

أوقاف الإسكندرية

أوقاف الإسكندرية