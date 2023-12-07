وكيل أوقاف الإسكندرية: سفينة الوطن لا تبحر إلا بسواعد أبنائه

أكد الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن رجال الأوقاف يقع على عاتقهم دور كبير في التوعية المجتمعية وأهمية المشاركة الفعالة في بناء الوطن والاهتمام بقضاياه والتفاعل معها قائلّا أن سفينة الوطن لا تبحر ولا تسلم إلا بسواعد أبنائه وجهودهم في الحفاظ عليه.

جاء ذلك خلال لقاء مدير مديرية الأوقاف بمديري الإدارات الفرعية في اجتماع طارئ لبحث عدد من القضايا على رأسها استمرار إعداد وتجهيز المساجد ومتابعتها بصورة دورية طوال فصل الشتاء للحفاظ عليها من الأمطار والعوامل الجوية.

وأشاد سلامة، بجهود الأئمة ومشاركتهم الفاعلة في المشروعات الدعوية التي اطلقتها وتطلقها الوزارة وكذلك المشروعات الاجتماعية مؤكدًا أننا نعيش عصرًا ذهبيا في الدعوة إلى الله عز وجل يحتاج منا إلى إخلاص واجتهاد.