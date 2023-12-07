الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تضامن الإسكندرية" تنظم ندوة توعوية عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ندوة التضامن الاجتماعي
ندوة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية

نظَّمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم، ندوة عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة والشائعات التي تؤثر على مشاركة المواطنين في الانتخابات، ضمن مبادرة "نفهم صح.. المشاركة قرار".

وأكدت نرمين سويدان، مدير إدارة الجمعيات، أن مديرية التضامن تدعم كل المبادرات والأفكار التي تعمل على خدمه الوطن وأن الجمعيات والمؤسسات حسب قانون تنظيم العمل الأهلى لها الحق في عمل حملات توعيه سياسية بدون أى توجيه سياسي، وأن المشاركة هي حق واجب على كل فرد.

وتحدث النائب طارق السيد، عن دور التحالف الوطني للعمل الأهلي منذ إنشائه حتى الآن في خدمة الشعب المصري، ودعم مشاريع التنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة والدور الكبير الذي قام به التحالف الوطني في تقديم المساعدات لغزة، موضحًا المخاطر المحيطة بمصر الآن.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية في أيام 10، 11،12 ديسمبر الجاري، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 351 مركزًا/ مقرًا انتخابيًا يتضمن 35 مركز للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين.

ندوة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية
ندوة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية
ندوة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية
ندوة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية
ندوة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية
ندوة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية
التضامن الاجتماعي الانتخابات الرئاسية نفهم صح المشاركة قرار التحالف الوطني الجمعيات الأهلية

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