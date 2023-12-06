الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: الانتخابات الرئاسية عُرس ديمقراطي يليق بمصر (فيديو)

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وإدلاء المواطنين يأصواتهم في صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن صوت كل مواطن هو لمصر.

وأضاف لـ"الدستور"، أنه يدعو كل المواطنين في مصر وفي الإسكندرية بشكل خاص، للمشاركة في العُرس الديمقراطي الذي تشهده مصر، ليخرج بشكل مُشرف يفتخر به كل مصري، مشيرًا إلى أن الإسكندرية يبلغ عدد الناخبين بها 4 ملايين و300 ألف ناخب. 

وأوضح أن الإسكندرية استعدت للانتخابات الرئاسية بشكل كامل من خلال كل الجهات التنفيذية بتجهيز 533 لجنة و36 لجنة من لجان الوافدين، حيث تم الاطمئنان وعلى كل التجهيزات للانتخابات التي تستمر على مدار 3 أيام.

استعدادات الإسكندرية للانتخابات الرئاسية 

وأشار المحافظ، إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية المعنية تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وتم التأكيد على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل التهوية المناسبة، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية والرصد، بالمرور على كل اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات، بالإضافة متابعة تجهيز مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية، وتزويدها بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مكان مُؤمن للصناديق، وتوفير كل سُبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.

وأكد رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف بتواجد 77 سيارة إسعاف بمحيط مقرّات اللجان لمواجهة أي طارئ، وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ، فضلًا عن التأكيد على مصادر الإنارة ووجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء مع تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، وكذلك مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية.

كما أكد المحافظ على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتنسيق والربط مع كل الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولًا بأول. 

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