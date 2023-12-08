الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إيمان كريم تستقبل رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من مستشاري المجلس، بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، والتي ترأسها السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

توعية الأشخاص ذوى الإعاقة بالمشاركة الإيجابية

دار اللقاء حول أهمية المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024 كحق وواجب كفله الدستور والقانون، وتم خلال اللقاء استعراض جهود المجلس في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة الإيجابية لهم وذويهم في العملية الانتخابية، والحديث عن نتائج وجهود مبادرة المجلس "صوتك حقك" والتى وصلت إلى جمع الاشخاص ذوي الإعاقة في القري والنجوع داخل كل المحافظات والجامعات.

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ورحبت إيمان كريم بوفد بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية والذي ضم كلا من السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس البعثة، والمستشار أحمد أمين، مدير إدارة الانتخابات بجامعة الدول العربية، منسق عام البعثة، وهبة مرعب، مسئول التعاون الدولي بإدارة الانتخابات بجامعة الدول العربية.

وثمنت المشرف العام على المجلس، الزيارة من جانب البعثة خاصة أنها تصادفت مع احتفالات مصر والعالم والمجلس باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكدت الدكتورة إيمان كريم، على المكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العشر سنوات الماضية من عمر الوطن، وأن المجلس قام بعدد من المبادرات التي من شأنها حث الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية. 

من جهته، أشاد السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس البعثة، خلال اللقاء، بدور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، باعتباره مؤسسة وطنية معنية وبشكل أساسي برسم السياسات التي تخصهم على كافة الاصعدة، وثمن السفير الذوادي جهود المجلس في التوعية وحالة الحراك الموجودة في كافة محافظات مصر لحث ذوي الإعاقة على المشاركة.

جدير بالذكر أن اللقاء حضره من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، وسليمان عامر، الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية، وحسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس، وسامي أحمد، مسؤول إدارة المشاركة السياسية بالمجلس، ومحمد عبد الوهاب، عضو المكتب الفني بالمجلس

يذكر أيضًا أن الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أهدت السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، درع المجلس.

المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية جامعة الدول العربية ذوي الإعاقة

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