الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

استمرار أعمال غرفة عمليات "القومي للإعاقة" في متابعة تصويت المصريين بالخارج من ذوي الإعاقة

تصويت المصريين بالخارج
تصويت المصريين بالخارج

واصلت غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أعمال متابعتها للمشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة وتصويتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 بالسفارات والقنصليات.

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إيمان كريم: إجراءات تصويت ذوى الإعاقة فى الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج ميسرة ودامجة

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ابنة المرشح الرئاسى حازم عمر تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 بإسبانيا

 

من جانبها ثمنت المشرف العام على المجلس التواصل الفعال بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات إعمالا لبروتوكول التعاون بين الهيئة والمجلس من أجل عملية انتخابية مهيأة وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال إتاحة الاقتراع بطريقة برايل للأشخاص أصحاب الإعاقات البصرية، وكذلك توفير كافة الإتاحات للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وبوسترات التوعية الإرشادية لعملية التصويت والمصورة بلغة الإشارة لأصحاب الإعاقات السمعية.

المؤشرات الإيجابية داخل اللجان

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن غرفة العمليات رصدت على مدار اليوم الثاني لتصويت المصريين في الخارج عدد من المؤشرات الإيجابية داخل اللجان في السفارات والقنصليات على مستوى دول العالم وأهمها مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وبشكل إيجابي في العملية الانتخابية كحق وواجب كفله لهم الدستور والقانون، وأن الصورة التي ظهر بها الأشخاص ذوي الإعاقة في تصويتهم بالخارج كانت نموذجا ومثالا على كفالة الحقوق التي قدمتها الدولة المصرية لهم، وعلى حسهم الوطني تجاه بناء وتنمية الوطن وخروجهم للمشاركة الإيجابية.

 

وأشارت المشرف العام على المجلس، إلى أن غرفة العمليات رصدت  توفر الكراسي المتحركة بالسفارات والقنصليات للتسهيل على الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية التصويت في الانتخابات، كذلك مساعدة الهيئات القنصلية بالخارج للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل عملية الاقتراع عليهم هذا بجانب رصد غرفة العمليات بالمجلس أن جميع لجان الانتخاب بالسفارات والقنصليات تقريبا بالدور الأرضي وأن جميع الصالات والأماكن المخصصة لعملية الاقتراع مهيأة ومتاحة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة سواء كانوا على كراسي متحركة او أصحاب الإعاقات السمعية والبصرية، هذا بجانب وجود عدد من المتطوعين لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة لإنهاء عملية اقتراعهم.

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