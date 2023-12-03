استمرار توافد المصريين بالسعودية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية قبل غلق الصناديق

لا يزال المصريون بالمملكة العربية السعودية يتوافدون على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على مستجدات الساعات الأخيرة من اليوم الثالث.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل إغلاق التصويت إقبالًا كبيرًا من قبل المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث خصصت السفارة 27 لجنة لتسهيل عملية التصويت على الناخبين، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الخاصة بالأطفال.

وكانت الجاليات المصرية بالخارج بدأت أول أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).