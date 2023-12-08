الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأوقاف الفلسطينية: 5000 مصلٍ فقط يؤدون الجمعة بالمسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

أعلنت الأوقاف الفلسطينية عن أن 5 آلاف مصل فقط يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال تواصل الاعتداءات ضد المصلين في القدس ومنعهم من الوصول للمسجد الأقصى، مضيفة أن المقدسيين يصلون في شوارع المدينة القديمة ووادي الجوز، ولا يستطيعون الوصول للمسجد الأقصى.

وأضافت خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سيارات مياه عادمة يتم خلطها بالمواد الكيماوية يُطارد بها المقدسيون من قبل قوات الاحتلال، كما استطاعت مراسلة القاهرة الإخبارية، نقل صورة حية لعملية اعتقال قوات الاحتلال لأحد شباب مدينة القدس بعد أدائه صلاة الجمعة.

غزة قطاع غزة الأوقاف الفلسطينية إجراءات الاحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية

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