الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 16 قطعة سلاح ناري في البحيرة

المتهمين
المتهمين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بحوزة شخصين بالبحيرة بقصد الإتجار في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة البحيرة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وبحوزتهما (16 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات – 2 خزينة).

وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الأسلحة النارية محافظة البحيرة مركز شرطة إيتاى البارود 16 قطعة سلاح نارى

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