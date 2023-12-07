ضبط عاطل حوّل مسكنه إلى ورشة لتصنيع الأسلحة بأسيوط

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عاطل بأسيوط لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن أسيوط، قيام عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها بمسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على "2 بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- 3 طبنجات- 16 فرد محلى- مجموعة من أدوات وأجزاء التصنيع"، وبمواجهته اعترف بإدارته الورشة المشار إليها وحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار، واتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة.