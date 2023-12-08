الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية 2024

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصلت محافظة الغربية، استعداداتها النهائية للانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر عقدها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10-11-12 ديسمبر الجاري، فتجوب الحملات التوعوية التي تم تدشينها جميع أحياء وقرى ونجوع المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ويواصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة؛ للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كل التيسيرات اللازمة؛ لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين.

واستكمل محافظ الغربية، الدكتور طارق راشد رحمي، جولاته الميدانية بجولة بمركز المحلة الكبرى في السابعة من صباح اليوم؛ لمتابعة تجهيز اللجان بمدارس (مدرسة عزبة عيسوي خضر الابتدائية، مدرسة جمال حلمي الشناوي الابتدائية المشتركة بصفط تراب، مدرسة شبراملكان الإعدادية المشتركة)، مؤكدًا أن المحافظة وكل أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وحث الدكتور طارق رحمي، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

جدير بالذكر، أن محافظ الغربية، يقوم بجولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بجميع مراكز ومدن وقرى محافظة الغربية.

للانتخابات الرئاسية الحملات التوعوية محافظ الغربية بالمقرات الانتخابية كافة التيسيرات

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