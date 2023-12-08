الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة القاهرة تحذر من الكيانات الوهمية التي تدعي صلتها بالجامعة

الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت

حذرت جامعة القاهرة مجددًا، من الكيانات الوهمية التي تدعي صلتها بالجامعة وتدعى أنها تصدر شهادات علمية أو تدريبية باسم جامعة القاهرة، سواء من خلال الدراسة الأكاديمية أو التدريب، مشددة على أن الإدارة القانونية بالجامعة ستلاحق هذه الكيانات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها ومقاضاتها لاستغلال اسم الجامعة مما يسبب ضررا بالغا للطلاب.

وقال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت، في بيان اليوم الجمعة، إن الالتحاق بجامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها يكون من خلال موقع ومكتب التنسيق فقط، مشيرًا إلى أن هناك "كيانات وهمية" ليس لها صلة من قريب أو بعيد بالجامعة تستغل اسم الجامعة للنصب على الطلاب، وهو ما يتم تحذير الطلاب منه مرارًا وتكرارًا حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات.

الكيانات الوهمية الكاذبة والمزورة والتي تُمارس النصب والاحتيال

وأكد الدكتور الخشت، ضرورة أن يكون هناك وعي كافي لدى الطلاب في ظل وسائل التواصل المتعددة، حيث يمكن لأي طالب الدخول على الموقع الرسمي للجامعة أو حساباتها الرسمية والموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي للتأكد من الكليات أو المعاهد التابعة لها، وحتى لا يكون عرضة للكيانات الوهمية الكاذبة والمزورة والتي تُمارس النصب والاحتيال.

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وأوضح أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات التي يتم تطبيقها وهي حظر التعامل نهائيًا مع الأكاديميات غير المعتمدة، ومنع تأجير القاعات والمدرجات، مؤكدًا أن جامعة القاهرة مؤسسة تعليمية عريقة لها سمعة عالمية ولن تتوانى في الدفاع عنها والحفاظ على المكانة الدولية التي وصلت إليها والتي تتسبب هذه الكيانات في الإساءة لها.

كما يهيب الدكتور الخشت، بالطلاب وأولياء الأمور بأن يكون لهم دور فعال بالإبلاغ عن هذه الكيانات الوهمية التي تمارس الاحتيال على الطلاب.

جامعة القاهرة الكيانات الوهمية محمد الخشت وعي كافي لدى الطلاب الكليات أو المعاهد

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