الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخشت: جامعة القاهرة تهتم بالثقافة والفنون والمسرح لاكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، مهرجان العروض المسرحية القصيرة، بمشاركة 16 فرقة مسرحية على مستوى كليات الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الإبداعية للطلاب، وتعزيز دور المسرح الجامعي، بما يسهم في تقديم جيل جديد من طلاب مسرح الجامعة لمصر والعالم.

وقال الدكتور محمد الخشت إن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالثقافة والفنون عامة والمسرح الجامعي خاصة، كونه جامعا للفنون ويعيد بناء المخيلة والوجدان، وله دور فعال في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة ما يسهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة كإحدى المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية المواطن، وبالتالي المساهمة الفعالة في النهوض بالمجتمع ككل.

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وأوضح الدكتور محمد الخشت أن مهرجان المسرح الجامعي يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة وتعزيزها واحتضانها ودعم قدراتها، مشيرًا إلى أن الفنون الراقية التي ترعاها جامعة القاهرة تتفاعل مع عقلية الشباب بما يمكنه من ترقية ذوقه وفكره ليصبح قادرًا بوعي على مواجهة أي فكر متطرف والمساهمة بقوة في التنوير الذي بدوره يسهم في النهوض بالمجتمع ككل، مؤكدًا أن الجامعة لم تترك فراغًا تنمو فيه أي أفكار لا تسعى لخدمة الوطن وبنائه، كما جففت منابع التطرف بتكوين جيل واع يمتلك فكرا نقديا متميزا وحسا فنيًا واعيًا.

ويتضمن مهرجان العروض المسرحية القصيرة إقامة عروض مسرحية من 16 كلية على مستوى الجامعة، حيث تُقدم كلية الآثار عرضها المسرحي يوم 22 نوفمبر، وكلية التجارة يوم 23 نوفمبر، وكلية التخطيط الإقليمي والعمراني يوم 24 نوفمبر، وكلية العلاج الطبيعي يوم 25 نوفمبر، وكلية الطب البيطري يوم 26 نوفمبر، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يوم 27 نوفمبر، وكلية طب الفم والأسنان يوم 28 نوفمبر، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي يوم 29 نوفمبر، وكلية الهندسة يوم 30 نوفمبر، وكلية الصيدلة يوم 1 ديسمبر، وكلية الآداب يوم 2 ديسمبر، وكلية الحقوق يوم 3 ديسمبر، وكلية رياض الأطفال يوم 4 ديسمبر، وكلية العلوم يوم 5 ديسمبر، وكلية طب قصر العيني يوم 6 ديسمبر، وكلية الإعلام يوم 7 ديسمبر.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة بذلت جهودًا كبيرة على مدار الـ6 سنوات الأخيرة في دعم الأنشطة الإبداعية للطلاب وفتح مسارات جديدة من الأنشطة لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من الطلاب وتنمية شخصياتهم، وذلك من خلال الأنشطة التي تسعى إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة عامة، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، بالإضافة إلى دعم النشاط المسرحي، وإنشاء مسرح دولت أبيض وفقًا لأحدث التقنيات العالمية والذي يُمثل نقلة نوعية في النشاط المسرحي والفني الجامعي، ليصبح للجامعة دور فعال في تشكيل معالم حركة المسرح العربي في السنوات المقبلة من خلال إتاحة الفرصة لكل المواهب لتعبر عن نفسها بكل قوة وتقديمها بشكل لائق للمجتمع الفني.

لرعاية الشباب جامعة القاهرة الخشت المسرحية القصيرة 16 فرقة مسرحية تعزيز دور المسرح الجامعي المواهب الشابة

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