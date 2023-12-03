تعرف على مواعيد سحب المفات لخريجي جامعة القاهرة لوظيفة معاون نيابة إدارية

أعلنت النيابة الإدارية عن مواعيد سحب وتقديم الملفات المخصصة لكل جامعة، للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2023.

مواعيد سحب المفات لخريجي جامعة القاهرة لوظيفة معاون نيابة إدارية

وحددت النيابة يوم السبت الموافق 16ديسمبر الجاري لخريجي جامعة القاهرة من الذكور، على أن يكون الأحد الموافق 17 للخريجيين من الأناث.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

طلب تعيين باسم رئيس هيئة النيابة الإدارية

يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع علية بخط اليد

شهادة التخرج المؤقتة مبينا بها مجموع الدرجات والنسبة المئوية لا يقبل الملف دون إحضارها- شرط أساسي لقبول الملف، شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتًا بها مجموع درجات كل سنة على حده

صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

- 6 صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم يشترط أن تكون سارية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة يشترط أن تكون سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

- 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.

- إحضار صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم مقاس 13 × 18 سم.