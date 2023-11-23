الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية: غدا أخر مهلة للتقدم لوظيفة معاون نيابة دفعة 2023 إلكترونيا

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تنتهى غدا الجمعة المهلة التي حددتها هيئة النيابة الإدارية، لراغبين في للتسجيل الإلكتروني للتقديم في مسابقة "التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية" من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة،  دفعة 2023.

وإتاحة النيابة الإدارية التسجيل إلكترونيا عبر موقعها الرسمى https://pro.apsys.app لإجراءات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي ويُشترط في المتقدم:

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النيابة الإدارية تواصل اليوم التسجيل الإلكتروني لوظيفة مندوب مساعد

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رئيس النيابة الإدارية يزور معرض القاهرة الدولي لللتكنولوجيا الرقمية

 

-أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

 

-وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

 

-توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

 

-بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

 

-عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

 

 

النيابة الإدارية وظيفة معاون نيابة دفعة 2023 خريجي كليات الحقوق التسجيل إلكترونيا

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