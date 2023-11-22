الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لينك تقديم النيابة الإدارية 2023 وشروط وأخر موعد للتسجيل

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تقديم النيابة الإدارية 2023.. شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية عمليات بحث على كيفية التقديم لوظيفة مندوب مساعد نيابة إدارية 2023، وموعد التقديم وآخر موعد له وفق، ما أعلنت عنه هيئة النيابة الإدارية، في بيان رسمي صادر عنها.

تقديم النيابة الإدارية 2023

أعلنت هيئة النيابة الادارية عن فتح باب التقديم لوظيفة مندوب مساعد نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكليات الشرطة لدفعة عام 2023، ووضعت الهيئة عددًا من الشروط التي يجب توافراها في المتقدمين من الذكور والإناث، كما أتاحت الهيئة التقديم للخرجين علي الموقع الالكتروني للهيئة.

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وخلال التقرير التالي، نوضح للخرجين من الذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون موعد التقديم وكيفيته والشروط الواجب توفرها وهي كالأتي.

تم فتح باب التقديم الكترونيًا في الفترة من 11 نوفمبر الحالي وحتي تاريخ يوم 24 نوفمبر  للإناث والذكور

أتاحت الهيئة التقديم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة على الإنترنت وذلك من هنا.

كما يستمر التقديم وسحب الملفات من 16 ديسمبر المقبل وحتى 10 يناير 2024 بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرًا، بعد استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة.

شروط التقدم لوظيقفة النيابة الادارية 2023 

  • ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم عن جيد.
  • ألا يزيدعمره على 30 عامًا في تاريخ فت باب التقدم ونشر الإعلان.
  • أن يجتاح المتقم المقابلة الشخصية التي تعقد بمقر هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر
  • أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية الكاملة والكفاءة لشغل متطلبات الوظيفة القضايئة وفقًا لما تقرره اللجنة
  • أن تثبت لياق المتقدم الطبي وفقًا للتحاليل والفحوصات الطبية التي تقدمها الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.
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