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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

من له الحق في تقديم النيابة الإدارية 2023 على وظيفة معاون؟

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تقديم النيابة الإدارية 2023..تشهد محركات البحث صباح اليوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2023، تزايد في عمليات البحث حول كيفية التقديم للنيابة الإدارية 2023 لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، بعد فتح باب التقديم من قبل هيئة النيابة الإدارية.

خطوات التقديم للنيابة الِإدارية 2023

وخلال التقرير التالي نوضح للقراء موعد تقديم النيابة الإدارية والأوراق المطلوبة لذلك.

أعلنت هيئة النيابة الإدارية خلال الأيام الماضية عن فتح باب التقديم لوظيفة معاون بهيئة النيابة الإدارية، من دفعة 2023 وذلك من خلال خطوات سهلة وبسيطة وهي كالتالي..

اتاحت هيئة النيابة الإدارية التسجيل إلكترونيًا عبر موقعها الرسمى لإجراءات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة من خلال الرابط التالي من هنا.

بدأ التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي بداية من يوم السبت الموافق 11 نوفمبر  وحتى يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر.

شروط التقديم للنيابة لوظيفة معاون نيابة إدارية 2023

وضعت هيئة النيابة الإدارية عددُا من الشروط الواجب توفرها في المتقديمن لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية تمثلت في الأتي.

1- أن يكون التقدير التراكمي للمتقدم لا يقل عن جيد.

2- أن يجتاز المقابلة الرسمية.

3- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 

4- اجتياز إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

5- بعد اجتياز المتقدم لهذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية. 

النيابة الإدارية تواصل اليوم التسجيل الإلكتروني لوظيفة مندوب مساعد

موعد انتهاء تقديم النيابة الإدارية 2023

من له حق التقديم بوظيفة معاون نيابة إدارية

هناك شروط يجب توافرها في الطلاب الراغبين في التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون حتي يتنسى لهم تقديم ملفاتهم الي هيئة النياب الإدارية من بين الاف  الخريجين من الطلاب الجديد

أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية. 

- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

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