السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء التسجيل الإلكتروني في وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي 2023

النيابة الادارية
النيابة الادارية

بدأت النيابة الإدارية، اليوم السبت، التسجيل في وظيفة معاوني نيابة من خريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة. 

وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي النيابة الإدارية، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر وحتى الجمعة الموافق 24 نوفمبر. 

شروط التقديم وضوابطه:-
- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.
- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 
- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية. 
- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

شروط التقدي الموقع الإلكترونى الموقع الإلكتروني الرسمي النيابة الإدارية

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