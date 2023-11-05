الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى

اللقاء
اللقاء

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، بصحبته وفدًا رفيع المستوى؛ لتعزيز أواصر التعاون المثمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية وبين القضاء المصري بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.

وضم اللقاء المستشارين ضم كلٍ من: المستشار  صلاح مجاهد، نائب رئيس محكمة النقض، مدير نيابة النقض، المستشار، طارق عبد الباقي، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض،  المستشار محمد عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض.

والمستشار أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.
المستشار خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض، ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للإعلام والعلاقات.
المستشار محمود توفيق، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الفني لرئيس محكمة النقض
المستشار عادل عمارة، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس المكتب الفني المساعد لمحكمة النقض.
المستشار حسام الجيزاوي، نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار مصطفى عبد اللطيف، عضو المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار المساعد لرئيس مجلس القضاء الأعلى للإعلام والعلاقات.

وكان في استقبالهم المستشارين المستشار عبدالناصر خطاب، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، المستشار عبد الحليم محمود - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، المستشار محمد أبو ضيف - نائب رئيس الهيئة، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار منتصر عبد العال، نائب رئيس الهيئة، مدير إدارة النيابات. 

وأشاد المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بأهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا على التعاون والتنسيق المثمر بين النيابة الإدارية والقضاء المصري، 

ومن جانبه، رَحَّبَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمستشار حسني عبد اللطيف، والوفد المرافق له من قضاة مصر الأجلاء.

وأكد على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل والتنسيق الدائم بين النيابة الإدارية والقضاء المصري وكافة الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.

وفي نهاية اللقاء، قام المستشار حسني عبد اللطيف، بإهداء درع مجلس القضاء الأعلى للمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

371544291_872831481113503_7237528398446220236_n
371544291_872831481113503_7237528398446220236_n
375519751_1045393289821547_834635723715583137_n
375519751_1045393289821547_834635723715583137_n
386875552_151334608035907_4322674447210063550_n
386875552_151334608035907_4322674447210063550_n
394630012_1044489910011446_6000528821379853716_n
394630012_1044489910011446_6000528821379853716_n
المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية رفيع المستوى نائب رئيس محكمة النقض صلاح مجاهد

مواد متعلقة

معاينة انهيار عقار بقرية "جزيرة شندويل" فى سوهاج: بدون ترخيص

بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان

النيابة الإدارية تشرف على انتخابات نادى الزمالك

النيابة الإدارية تحيل رئيس الوحدة المحلية لمدينة بلطيم للمحاكمة التأديبية العاجلة

النيابة الإدارية تحيل 13 عاملًا بوحدة الحوامدية المحلية للتأديب

عاجل.. بالأسماء.. القضاء الأعلى يعتمد الجزء الثانى من الحركة القضائية 2023 /2024

الأكثر قراءة

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

بلومبرج: اتهامات لإسرائيل بغلق معبر رفح.. والاتفاق كان إنجاز دبلوماسي نادر

أول تعليق من الأزهر على دعوات أحد وزراء الاحتلال الإسرائيلي لضرب قطاع غزة بالنووي

"تاون جاس" تعلن عن أعمال ملء الخزان بالمحمودية وأبوقير بالإسكندرية الأربعاء المقبل

كلمة مصر.. تعليق إجلاء آلاف الأجانب ردًا على استهداف إسرائيل للمستشفيات وسيارات الإسعاف

حيثيات المحكمة بحبس نسرين طافش 3 سنوات غيابيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان