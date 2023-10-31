الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

معاينة انهيار عقار بقرية "جزيرة شندويل" في سوهاج: بدون ترخيص

معاينة انهيار عقار
معاينة انهيار عقار بقرية "جزيرة شندويل"

أجرت النيابة الإدارية بسوهاج ، معاينةً لموقع انهيار عقار بنجع جمعة بقرية جزيرة شندويل بمركز سوهاج بمحافظة سوهاج.

وقامت المستشارة نهى الشقويري، مدير النيابة، بتكليف فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشار إيهاب عبد الستار، محمد عاطف غوش، محمد حجازي ،  جمال عبد العظيم بالانتقال وإجراء المعاينة لموقع الحادث، وبصحبتهم كلٍ من رئيس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ومدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة سوهاج، ورئيس الوحدة المحلية لقرية "جزيرة شندويل"، ومسؤول التنظيم بالوحدة القروية، وقوة أمنية من مركز شرطة "جزيرة شندويل".

وتبين من المعاينة أن العقار المنهار عبارة عن منزل قديم، جرى بناؤه دون ترخيص في تسعينيات القرن الماضي، ومقام داخل الحَيّز العمراني على مساحة ١٧٥ متر، ومكون من ثلاثة طوابق وأرضي بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخرسانية المسلحة ومكتمل المرافق، وأنه حوالي الساعة الثانية من صباح أول أمس الأحد الموافق ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣، انهار المنزل بالكامل مما أسفر عن وفاة خمسة من قاطنيه، وهم سيدة وطفليها وطفلين آخرين شقيقين، بخلاف عددٍ من المصابين تلقوا العلاج اللازم.

كما أسفرت المعاينة عن وقوع خسائرٍ مادية تمثلت - بالإضافة لانهيار المنزل - في نفوق رأسي ماشية مملوكة لأصحاب المنزل وقاطنيه.

وتولت النيابة الإدارية بسوهاج  التحقيق، حيث قرر محمد عاطف غوش، رئيس النيابة، استدعاء كلًا من رئيس المركز والقرية، وفني التنظيم، ومدير الإدارة الهندسية بالمركز؛ لسماع أقوالهم بالتحقيقات، مع تكليف الجهات المعنية بالديوان العام لمحافظة سوهاج بإعداد تقرير فني مفصل للوقوف على أسباب الانهيار.

معاينة انهيار عقار بقرية
معاينة انهيار عقار بقرية "جزيرة شندويل"
معاينة انهيار عقار بقرية
معاينة انهيار عقار بقرية "جزيرة شندويل"
معاينة انهيار عقار بقرية
معاينة انهيار عقار بقرية "جزيرة شندويل"
معاينة انهيار عقار بقرية
معاينة انهيار عقار بقرية "جزيرة شندويل"
معاينة انهيار عقار بقرية
معاينة انهيار عقار بقرية "جزيرة شندويل"
معاينة انهيار عقار بقرية
معاينة انهيار عقار بقرية "جزيرة شندويل"
معاينة انهيار عقار بقرية
معاينة انهيار عقار بقرية "جزيرة شندويل"
معاينة انهيار عقار بقرية
معاينة انهيار عقار بقرية "جزيرة شندويل"
المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية

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