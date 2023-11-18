النيابة الإدارية تواصل اليوم التسجيل الإلكتروني لوظيفة مندوب مساعد

تواصل هيئة النيابة الإدارية، اليوم التسجيل الإلكتروني لوظيفة مندوب مساعد للذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، حيث تنتهي فترة التسجيل يوم ٢٤ نوفمبر الجارى، وذلك عبر التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وحددت هيئة النيابة الإدارية إمكانية التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة في فى إعلان وظيفة مندوب مساعد، ويستمر التقديم من ١٦ ديسمبر حتى ١٠ يناير المقبل، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة ٦ أكتوبر من التاسعة صباحٱ حتى الثانية والنصف عصرٱ.

شروط التقديم

وقررت النيابة الإدارية عددا من الشروط التى يتعين على المتقدم الالتزام بها بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:

1 - ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

2 - ألا يزيد عمره عن 30 عاما، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.

5-أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.