الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. انتهاء سحب ملفات التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

حددت هيئة قضايا الدولة، اليوم  الخميس، آخر موعد لسحب ملفات التقدم لوظيفة مندوب مساعد لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023.

ويشترط للتعيين في هذه الوظيفة الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا:

- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

- ألا يزيد عمره عن 30 سنة في تاريخ نشر هذا الإعلان.

- أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التي تجرى له فى هذا الشأن.

- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.

- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظيفة مندوب مساعد

- صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

- صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس)

- أصل إيصال دفع مقابل الملف.

تسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني www.sla.gov.eg، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 إلى يوم 23/11/2023.

هيئة قضايا الدولة مندوب مساعد كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة الحقوق والشريعة والقانون والشرطة ملفات

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