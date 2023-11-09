الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مجلس القضاء الأعلى يبحث مع "قضايا الدولة" سبل تحقيق العدالة الناجزة

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني

استقبل  المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الخميس، المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، يرافقه نواب رئيس محكمة النقض المستشار صلاح مجاهد مدير نيابة النقض، والمستشار طارق عبد الباقي رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار محمد عبد اللطيف رئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، والمستشار أحمد رفعت قاسم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار عادل عمارة رئيس المكتب الفني المساعد لمحكمة النقض، والمستشار حسام حسين الجيزاوي الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

وأكد المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، أن اللقاء جاء في إطار التعاون المشترك والتكامل ما بين الجهات والهيئات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة..

حضر اللقاء من جانب الهيئة المستشارين نواب رئيس الهيئة، المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة.

وفي نهاية الزيارة تبادل الطرفان الدروع التذكارية تعبيرًا عن التقدير والاعتزاز المتبادل بينهما.

المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار صلاح مجاهد الهيئات القضائية العدالة الناجزة

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