ينتهي التسجيل الإلكتروني في وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي عام 2023 يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر.

بدأت النيابة الإدارية التسجيل في وظيفة معاوني نيابة من خريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة.

موعد انتهاء تقديم النيابة الإدارية 2023

يأتي ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي النيابة الإدارية، اعتبارًا من السبت الموافق 11 نوفمبر وحتى الجمعة الموافق 24 نوفمبر.

شروط التقديم وضوابطه

- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.