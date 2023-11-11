السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

موعد انتهاء تقديم النيابة الإدارية 2023

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

ينتهي التسجيل الإلكتروني في  وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي عام 2023 يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر.

بدأت النيابة الإدارية التسجيل في وظيفة معاوني نيابة من خريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة. 

موعد انتهاء تقديم النيابة الإدارية 2023 

يأتي ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي النيابة الإدارية، اعتبارًا من السبت الموافق 11 نوفمبر وحتى الجمعة الموافق 24 نوفمبر. 

 

شروط التقديم وضوابطه

- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية. 

- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

اقرأ أيضاً

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

موديست يسجل ثاني أهدافه مع الأهلي ويتقدم للأحمر أمام الجونة

عاجل.. خريطة سقوط الأمطار خلال الأسبوع الجارى

 

إنتهاء التسجيل إنتهاء التسجيل الإليكتروني آخر موعد للتسجيل في وظائف النيابة الإدارية التقديم لمعاوني النيابة الإدارية نيابة إدارية

مواد متعلقة

تجديد حبس البلوجر هدير عاطف 45 يومًا

ضبط عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بأسيوط

ضبط 9 كيلو استروكس بحوزة تاجر مخدرات في التجمع الأول

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية دون ترخيص فى المنيا

النيابة تأمر بسرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى فى ضبط عقاقير مخدرة

ضبط 57 قضية فى حملات أمنية بالدقهلية

ضبط 4 متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمنوفية

ضبط مزارع وصيدلى هاربين من أحكام جنائية فى البحيرة والجيزة

الأكثر قراءة

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

خريطة سقوط الأمطار خلال الأسبوع الجارى

مصر سعت فى مسار السلام لعقود.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للقوى الدولية الفاعلة من "قمة الرياض"

بالأرقام.. مصر تواصل تصدرها دول العالم فى حجم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطينى

دعم كل ما تتخذه مصر لمواجهة تبعات العدوان.. نص البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الأوضاع فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس