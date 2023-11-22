الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تواصل اليوم التسجيل الإلكتروني لوظيفة مندوب مساعد

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أعلنت هيئة  النيابة الإدارية فتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد للذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، وذلك من 11 حتى 24 نوفمبر الجاري، وذلك عبر التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وحددت هيئة النيابة الإدارية إمكانية التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة في إعلان وظيفة مندوب مساعد، ويستمر التقديم من 16 ديسمبر حتى 10 يناير المقبل، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباجٱ حتى الثانية والنصف عصرًا.

وقررت النيابة الإدارية عددًا من الشروط التي يتعين على المتقدم الالتزام بها بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2 - ألا يزيد عمره على 30 عاما، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة.

5-أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

النيابة الإدارية مندوب مساعد خريجي كليات الحقوق والشريعة هيئة النيابة الإدارية

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