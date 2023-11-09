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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السبت.. التقديم إلكترونيا على وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى كليات القانون دفعة 2023

وظيفة معاون نيابة
وظيفة معاون نيابة إدارية

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات التسجيل لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠٢٣، من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك عبر الرابط المعلن عنه على الموقع الإلكتروني الرسمي النيابة الادارية، اعتبارًا من السبت المقبل الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٣ وحتى الجمعة الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٣. 

ويراعى الالتزام بضوابط التسجيل واستيفاء كافة المستندات المنوه عنها رفق هذا الإعلان، على أن يكون سحب وتقديم الملفات خلال الفترة من السبت ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى الأربعاء ١٠ / ١ / ٢٠٢٣، وسوف يتم الإعلان عن الموعد المحدد لكل جامعة لاحقًا.

 

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