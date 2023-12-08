استطلاع للرأى: تراجع شعبية بنيامين نتنياهو لـ31% مقابل 51% لبينى جانتس

كشف استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، اليوم الجمعة، عن تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام بيني جانتس، عضو مجلس الحرب المصغر على غزة.

وأفاد موقع واللا العبري، صباح اليوم، بأن حزب الليكود الحاكم بقيادة نتنياهو حصل على 18 مقعدا فقط مواصلا التراجع بمقعدين كاملين، أمام حزب معسكر الدولة بزعامة جانتس، الذي حصل في الاستطلاع على 38 مقعدا.

إذا أجريت انتخابات أحزاب المعارضة ستحصل على 71 مقعدًا مقابل 44 للائتلاف الحاكم

وأضاف الاستطلاع أنه في حال إجراء انتخابات برلمانية إسرائيلية في الوقت الراهن، فإن أحزاب المعارضة ستحصل على 71 مقعدا، مقابل 44 لأحزاب الائتلاف الحالي لنتنياهو.

وحول أحقية تولي منصب رئاسة الوزراء في تل أبيب، جاء بيني جانتس في المرتبة الأولى بنسبة 51% مقابل 31% فقط لنتنياهو.

تراجع شعبية الليكود ونتنياهو أمام تقدم بينى جانتس

وفي 24 نوفمبر الماضي، كان هناك استطلاع للرأي في إسرائيل، كشف أيضا عن تراجع شعبية حزب الليكود بقيادة رئيس وزراء الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو، ليحل محله بيني جانتس.

وأوضح استطلاع صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن معسكر الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني جانتس يعزز قوته السياسية إذا أجريت الانتخابات اليوم، وسيحصل على 43 مقعدا في الكنيست.

وأشار الاستطلاع، الذي أجرته شركة "Lazar Researches" بقيادة مناحيم لازار وبالتعاون مع Panel4All، إلى أن حزب الليكود الحاكم يفقد نحو نصف قوته الانتخابية ويحصل على 18 مقعدا لو أجريت الانتخابات.

حزب الصهيونية الدينية سيخفق باجتياز الانتخابات لو جرت اليوم

كما أوضح الاستطلاع أن أحزاب الائتلاف الحاكم بإسرائيل تفقد أغلبيتها الانتخابية وستحصل على 41 مقعدا لو جرت انتخابات، فيما ستحقق أحزاب المعارضة الإسرائيلية أغلبية نيابية وستحصل على 79 مقعدا.

وكشف الاستطلاع عن أن حزب الصهيونية الدينية بقيادة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سيخفق باجتياز الانتخابات لو جرت اليوم.