تصريحات الرئيس السيسي خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية والكليات العسكرية يتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية فى مقر الكلية الحربية، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة.

فتحت عنوان: الرئيس يشهد كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية، قالت صحيفة “الأهرام”، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية فى مقر الكلية الحربية.

وأضافت الصحيفة، صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، وكان، فى استقبال الرئيس السيسى، الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس شاهد عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية جميع البيانات الخاصة بكل طالب، والدرجات التى حصل عليها فى أثناء تأديته مراحل الاختبارات المختلفة حتى وصوله لمرحلة كشف الهيئة..موضحة أن الرئيس ناقش الطلبة المتقدمين فى عدد من الموضوعات والقضايا التى تدور محليا وإقليميا ودوليا، للوقوف على مدى إدراكهم المعرفى ووعيهم الثقافى، مشيدا بمستوى الوعى الذى أظهره الطلبة، ومدى استيعابهم ما تقوم به الدولة من جهود فى جميع المجالات والقضايا.

إطلاع الطلبة على رؤية الدولة بجميع مؤسساتها

ولفتت إلى أن الرئيس حرص على إطلاع الطلبة على رؤية الدولة بجميع مؤسساتها، وسعيها لتحقيق آمال وتطلعات الشعب فى كل المجالات.. كما طالبهم بمداومة الاطلاع المعرفى، ومواكبة العلوم الحديثة، لبناء الشخصية القادرة على حماية الوطن، واستكمال مسيرة التنمية فى ظل التحديات والأزمات على مختلف الأصعدة.

وبحسب الصحيفة، فقد أكد الرئيس السيسى أن القوات المسلحة تحرص على انتقاء أفضل الطلبة وفقا لأحدث المعايير العلمية، بعد اجتيازهم جميع الاختبارات بنجاح، لينالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة وأوصى الرئيس الطلاب بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر كجزء أصيل من شبابها، تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، وتمنى لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات، لينالوا شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان: اليوم.. بدء الصمت الانتخابى.. والأحد التصويت بالداخل، قالت صحيفة “الأهرام”، بدأت اليوم الجمعة فترة الصمت الانتخابى لمرشحى الانتخابات الرئاسية فى الداخل، وتتوقف كافة أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعى، تمهيدًا لانطلاق التصويت بالداخل بعد غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام، وتبدأ عملية التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، بحضور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل.

أهمية المشاركة فى الانتخابات

وأوضحت الصحيفة، أنه بدءًا من اليوم الجمعة يقتصر دور وسائل الإعلام على تثقيف الناخبين والحديث عن أهمية المشاركة فى الانتخابات، وشكل الورقة الانتخابية، وعمل برامج لتوعية المواطنين بكيفية التصويت وأماكن اللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.

وبالانتقال إلى صحيفة الجمهورية، وتحت عنوان: افتتاح "المتحف الكبير" بشكل كامل.. فى أقرب وقت، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس بجولة تفقدية في المتحف المصري الكبير؛ لمتابعة تطورات الأعمال بالمشروع والتعرف على سير التشغيل التجريبي لعدد من أقسامه.

وبحسب الصحيفة، فقد أكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بشكل أسبوعي ما يتم إنجازه من أعمال بالمتحف خلال الفترة القادمة، لافتتاحه بشكل كامل في أقرب وقت.. مشيرا إلى أن الدولة تعتبره صرحا ثقافيا مهما سيعيد إظهار نتاج الحضارة المصرية وإرثها العظيم إلى العالم بصورة عصرية وجذابة.

وأوضح أن العمل بالمتحف يستهدف جعله صرحا بمستوى عال ينافس المتاحف في كل عواصم العالم.

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، وتحت عنوان: غزة تستغيث، قالت صحيفة الجمهورية، تواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة أمس الخميس بلا هوادة موقعا أعدادا كبيرة من الضحايا الفلسطينيين.. مشيرة إلى أن غارات إسرائيلية قتلت العشرات في قصف استهدف منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام فلسطينية قولها، إن القصف الإسرائيلي أسفر أيضا عن إصابة آخرين دون ذكر مزيد من التفاصيل.. كما قتل 8 أشخاص في غارة شنتها طائرات إسرائيلية على منزل في منطقة المشروع غرب مدينة خان يونس ينما دخلت الحرب شهرها الثالث.