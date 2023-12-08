جيش الاحتلال يقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة (بث مباشر)

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال يقصف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات حية من القصف إذ تتصاعد ألسنة الدخان في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

جيش الاحتلال: مراكز ثقل لحركة حماس في منطقتي جباليا والشجاعية في قطاع غزة

وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن أن الجنود الإسرائيليين يعملون داخل الأنفاق ويشتبكون مع عناصر حماس.

وقال جيش الاحتلال، أمس الخميس، إن ثمن الحرب كبير بسبب سقوط الكثير من الجنود الإسرائيليين في المعارك، مشيرًا إلى أن هناك مراكز ثقل لحركة حماس في منطقتي جباليا والشجاعية في قطاع غزة.