عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.

فيما حاصرت قوات الاحتلال مدرسة عوني الحرثاني بالتزامن مع القصف عنيف على المدرسة التي تؤوي ما يقارب 3 آلاف نازح.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة قد أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية لعوائل بكاملها في قطاع غزة بما في ذلك المناطق التي يدعى الاحتلال كذبا أنها آمنة.

وقال القدرة في تصريحات صحفية، نواجه صعوبات كبيرة في إحصاء الشهداء والجرحى نتيجة القصف المستمر وبقاء العدد الكبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.