الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": ارتقاء 40 شهيدًا جراء قصف الاحتلال لمنطقة الصبرة شرق غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بارتقاء 40 شهيدا جراء قصف الاحتلال منطقة الصبرة شرق مدينة غزة، وفق ما أعلنته وسائل إعلام فلسطينية.

اندلاع حريق بمراكز إيواء شمال قطاع غزة إثر قصف لمدفعية الاحتلال

كما اندلع حريق بمراكز إيواء شمال قطاع غزة إثر قصف مدفعية الاحتلال.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، عن ارتقاء شهيدين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

القاهرة الإخبارية غزة قطاع غزة منطقة الصبرة شرق غزة 40 شهيد

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