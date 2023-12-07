الصحة الفلسطينية: 800 ألف شخص فى شمال غزة دون خدمات صحية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن نحو 800 ألف شخص في شمال غزة دون خدمات صحية بالإضافة إلى 7 آلاف جريح في القطاع حالاتهم خطرة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

انخفاض المواد الطبية والوقود بمستشفى شهداء الأقصى

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، عن انخفاض المواد الطبية والوقود في مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة إلى مستويات متدنية للغاية بسبب إغلاق الطرق، مطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، وتوفير الإمدادات والمساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل إلى القطاع بأكمله.

فيما حذرت من أن نقص الأدوية والوقود قد يؤدي لعدم قدرة المستشفى على توفير العمليات الجراحية المنقذة للحياة أو العناية المركزة.