الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يقتحم مخيمات وقرى وبلدات شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مخيم الفارعة، جنوب طوباس وأيضا قلقيلية ورام الله والبيرة شمال الضفة الغربية، بعد وقت قليل من اقتحام نابلس والخليل وجنين جنوب الضفة المحتلة.

 قوات إسرائيلية خاصة من المستعربين اقتحمت المخيم

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات اسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، قبل أن تندلع مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

وجاء ذلك بعدما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، قريتي كفر قدوم، وجينصافوط، شرق قلقيلية، وكذلك اقتحام مدينتي رام الله والبيرة.

  قوات راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت جينصافوط 

وأكدت مصادر محلية ان قوات راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت جينصافوط وداهمت عدة منازل، كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في كفر قدوم، وسحبت تسجيلات كاميرات مراقبة من عدد منها.

وأضافت المصادر، أن قوة مكونة من 20 سيارة جيب، اقتحمت وسط مدينة رام الله وتواجدت على دوار المنارة وشارع الإرسال، وشارع النهضة في مدينة البيرة، وداهمت عدة بنايات في المدينتين.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أحد المحال التجارية في مدينة رام الله قرب دوار المنارة وفتشته وعبثت في محتوياته.

 

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وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي سالم وتلفيت في محافظة نابلس، وسيرت عدة آليات عسكرية في شوارع وأزقة القريتين دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

اقتحام عدد من القرى والبلدات بجنوب الضفة

بالتوازي، اقتحمت قوات الاحتلال عددا من القرى والبلدات وأحياء من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، ووفقا لـ "وفا"، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات يطا والسموع ودورا جنوب الخليل، بالاضافة الى بلدة بيت امر شمالا، وانتشرت في محيط منازل المواطنين، وفي الطرقات الرئيسية ومنعت حركة المواطنين.

كما اقتحمت تلك القوات عدة أحياء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، واحتجزت عددا من مركبات المواطنين، في منطقة الكرنتينا وادي الهرية ومفترق الديك، وقامت بتفتيشها.

وفي جنين، اقتحمت قوات كبيرة من آليات جيش الاحتلال فجرا قرى رمانة وزبوبا والطيبة، غرب المدينة وقد وسيرت دورياتها بكثافة في شوارعها.

الضفة الغربية الاحتلال اقتحام مخيم الفارعة طوباس قلقيلية نابلس جنين الخليل

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