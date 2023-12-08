القسم الثاني "ب".. أسمنت أسيوط يستضيف الألومنيوم في قمة المجموعة الأولى "1"

تقام في الثانية والنصف عصر اليوم أربع مباريات في الأسبوع السابع للمجموعة الأولى " 1 "، بدوري القسم الثاني " ب "، وأهمها مباراة القمة بين أسمنت أسيوط والألومنيوم، كما يلتقي الأقصر مع ملوي، وكيما أسوان مع طهطا، وقوص مع ديروط في حين يحصل فريق شبان قنا على راحة.

ففي ملعبه يستضيف أسمنت أسيوط المتصدر برصيد 13 نقطة فريق الألومنيوم الثالث برصيد 12 نقطة بقيادة هشام عبد المنعم، وحقق أسمنت أسيوط أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر مباراة واحدة وسجل 11 هدفا ودخل مرماه ثلاثة أهداف، بينما لعب الألومنيوم خمس مباريات حقق خلالها أربعة انتصارات وخسر مرة واحدة وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف والفائز بالمباراة سينفرد بصدارة المجموعة.

ديروط يواجه قوص

ويحل ديروط الثاني برصيد 12 نقطة بقيادة علاء إبراهيم ضيفا على فريق قوص الأخير بدون نقاط، وحقق ديروط ثلاثة انتصارات وتعادل ثلاث مرات ولم يذق طعم الهزيمة وسجل 11 هدفا ودخل مرماه خمسة أهداف، بينما خسر قوص المباريات الخمس التي لعبها وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه 15 هدفا.

كيما أسوان يستضيف طهطا

ويستضيف كيما أسوان الرابع برصيد 11 نقطة بقيادة عيد مرازيق فريق طهطا السادس برصيد ست نقاط، ولعب كيما خمس مباريات حقق خلالها ثلاثة انتصارات وتعادل مرتين وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف، بينما حقق طهطا انتصارين وخسر ثلاث مباريات وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف.

ويحل ملوي الثامن برصيد نقطة واحدة ضيفا على فريق الأقصر الخامس برصيد سبع نقاط، وتعادل ملوي مرة واحدة وخسر أربع مباريات وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه 11 هدفا، وفي المقابل حقق الأقصر انتصارين وتعادل مرة واحدة وخسر مباراتين وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف.