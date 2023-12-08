بشرى سارة للمواطينين بشأن صرف السكر على البطاقات التموينية

كشف الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، تفاصيل صرف السكر على بطاقات التموين، قائلًا: "إن الهدف الأساسي التي تعمل عليه وزارة التموين في هذه الأيام هو زيادة المعروض من سلعة السكر الحر داخل الأسواق، والمتمثل في أكثر من مصدر أو قنوات توزيعية".

وأضاف الدكتور أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أننا بدأنا بكل الشركات الصناعية من خلال اتحاد الصناعات المصرية وكافة السلاسل التجارية بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية، وخطوط التعبئة ومصانع التعبئة التي تعمل من خلال منصة البورصة المصرية للسلع، بالإضافة إلى الشركات التجارية.

وأوضح أن وزير التموين أصدر منذ بداية الأسبوع توجيهات لأربع شركات بنجر تابعة لوزارة التموين وهي شركة الدلتا، والفيوم والدقهلية والنوبرية، حتى ترفع من طاقات ضخ السكر الحر في الأسواق لتصل إلى 8 آلاف طن سكر في اليوم، وهو ما يوصلنا إلى معدل 240 ألف طن سكر في الشهر، وهو الاستهلاك الطبيعي لكل الجمهورية، سواء التموين أو السوق الحر.

وأشار إلى أن ما تم إضافته اليوم هو خطوة جديدة تساعد على زيادة المعروض من سلعة السكر داخل البطاقات التموينية، حيث يوجد في حدود 22 مليون بطاقة تموين أي 22 مليون أسرة بها 63 مليون مستفيد من المواطنين من منظومة الدعم يصرفون بالفعل سكر تمويني موجود على البطاقة التموينية والذي يصل سعره إلى 12 جنيهًا و60 قرشًا، والبطاقة لها حتى 6 أكياس سكر و4 زجاجات زيت، ولكن وزير التموين وجه اليوم بأن كل بطاقة تموين من حقها اعتبارًا من يوم 11 ديسمبر أي يوم الإثنين القادم أن تصرف كيلو سكر للبطاقة التي تضم 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر للبطاقة التي تضم 4 أفراد فأكثر بسعر 27 جنيهًا، وسيتم السداد نقدي.