الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. قرار جديد من "التموين" لحل أزمة السكر.. "حر على البطاقة" بـ27 جنيهًا

وزير التموين
وزير التموين

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، قرارًا جديدًا بشأن وضع ضوابط للتعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة وجاء القرار لمواجهة أزمة السكر وتوفيره بأسعار مناسبة للمواطنين.

وبحسب القرار الوزاري، يُصرف بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية، كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، بسعر 27 جنيهًا للكيلو تُسدد نقدًا.

وبحسب القرار، فإنه في حالة مخالفة أي منفذ تمويني لأحكام المادة الأولى من هذا التوجيه، تتم المحاسبة على سعر كيلو السكر الحر بمبلغ 42 جنيهًا، مع إلزام مديريات التموين والتجارة الداخلية بمتابعة صرف السكر الحر طبقًا لأحكام التوجيه.

علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التموينية الذكية أخبار السكر في مصر أزمة السكر وسعره يحلان فى هذا التوقيت إرتفاع نسبة السكر

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