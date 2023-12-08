الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كبير الأثريين: جهود تطوير المواقع الأثرية شمل كافة المحافظات.. وسوهاج غنية بالآثار

مجدى شاكر
مجدى شاكر

قال مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن محافظة سوهاج من المحافظات التى تضاهى الأقصر أثريا، فيها معبد ميريت آمون الأثرى، الذى يعتبر أكبر تمثال لامراة، بالإضافة إلى جبانة مدينة اخميم.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك بعثة أثرية أمريكية تعمل في سوهاج وأسفرت عن وجود آثار لمعبد أحمس وبها مقابر الأسرة الأولى والثانية، وآثار لعصور ما قبل التاريخ، وبها معتقدات كثيرة لدى قدماء المصريين، موضحا أن محافظة سوهاج محافظة غنية بالآثار كما أن قربها من العديد من المحافظات السياحية سيجعلها مقصدا سياحيا أثريا متميز فى حالة تم وضعها على خريطة السياحة سواء الداخلية أو الخارجية.

وأشار شاكر إلى أن سوهاج تحتوى على منطقة بيت خلاف الأثرية بها مقابر لعصور ما قبل بناء الاهرامات، وبها أقدم مبانٍ بالطوب اللبن، موضحا أن جهود الدولة شملت العديد من المحافظات الإقليمية لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية وإعادة تشغيل العديد من المتاحف بعد إهمالها لسنوات وتم حاليا تشغيل نحو 37 متحفا أثريا على مستوى الجمهورية. 

يشار إلى أن برنامج التنمية الحضرية والريفية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للآثار المصرية ووزارة السياحة والآثار ووزارة التنمية المحلية، فقد تم  تطوير المنطقة الأثرية والسياحية لمعبد أتريبس بنجع الشيخ حمد وتطوير المنطقة الأثرية المحيطة بالمقابر الأثرية بالجبل الشرقى بقرية الحواويش بأخميم وتطوير منطقة بيت خلاف الأثرية بجرجا وتطوير المرسى السياحى بالبلينا ورفع كفاءة وتطوير حديقة رمسيس المجاورة لمعبد ميريت أمون الأثرى وتجميل وإنارة رصف الطريق المؤدي للمعبد.

وقد وصل ترميم وتطوير منطقة معبد أتريبس بأسيوط  حوالي 5.50 مليون جنيه الذى شمل ترميم وتنظيف معبد أتريبس، تضمنت أيضا عمل محاور للزيارة ووضع اللوحات التعريفية وممر خشبي على مسار الزيارة، وتزويد بعض الخدمات منها  مبنى للخدمات محاط بسور كبير من الناحية الجنوبية، يتضمن ساحة انتظار سيارات وكافيتيريا ومكتب بيع التذاكر، بالإضافة على عدد من المظلات ذات مقاعد موزعة على مسار الزيارة لراحة الضيوف، ومظلة رئيسية ملائمة للموقع ذات مقاعد ومزوده بمعلومات للزائر.

معبد ميريت أمون الأثرى المتاحف اثار تطوير سوهاج

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